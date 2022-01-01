Андрей Стрельцов «Звезда-2005» сыграла вничью с лидером чемпионата Поделиться Твитнуть

Женский футбольный клуб «Звезда 2005» начал второй круг чемпионата Суперлиги домашним поединком против лидера турнира - «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Гостьи первыми открыли счёт уже на третьей минуте встречи. Однако развить успех не получилось. «Звезда 2005» выравняла игру, а на 86 минуте София Шишкина забила ответный гол. Итог 1:1.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.