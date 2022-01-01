В Перми проверяют анонимное сообщение об угрозе минирования торговых центров ТЦ «Айсберг» уже эвакуирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минтербез проверяет анонимное сообщение об угрозе минирования торговых центров в Перми. Оно поступило коло 18.30 в службу 112, сообщили в «Новому компаньону» в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что меры по обеспечению общественной безопасности приняты, и напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

В ведомстве не стали уточнять, какие торговые центры проверяются, известно лишь, что эвакуация посетителей прошла ТЦ «Айсберг», об этом пишут в социальных сетях очевидцы.





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