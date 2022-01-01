Аукцион на проведение ремонта сквера у Пермского театра оперы и балета признан не состоявшимся Не нашлось желающих выполнить работы по техзаданию за 25,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аукцион на проведение текущего ремонта сквера у Пермского театра оперы и балета не состоялся. На конкурс не поступило ни одной заявки, сообщает на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить 595,6 м ограждения. При этом демонтированное старое металлическое ограждения предписывалось сдать в пункт приёма металлолома ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК Пермь», а вырученные средства перечислить в доход городского бюджета.

Также в рамках контракта следовало восстановить подпорную стенку, отремонтировать газоны, провести работы по озеленению: повалить 8 старых деревьев, выкорчевать 2 пня и высадить 6 лип.

Начальная стоимость контракта составляла 25,5 млн руб. Все работы необходимо выполнить до 1 ноября 2022 года.





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