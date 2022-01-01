Без холодной воды останутся дома в Мотовилихинском районе Перми Отключение планируется через неделю Поделиться Твитнуть

В субботу, 21 мая, жители части Мотовилихинского района Перми останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в «Новогор-Прикамье», отключение связано с ремонтными работами на сетях.

Воды не будет с 10:00 в домах по адресам: ул.Индустриализации, 22, ул.Инженерная, 3, 4, ул.КИМ, 17, 19, ул.Никулинская, 14, ул.Обросова, 41, ул.Хрустальная, 28, 32, 34, ул.Цилковского, 23, ул.Чехова, 14, 16.

Восстановить подачу воды планируется 22 мая в 10:00

Пермякам рекомендуют сделать запасы воды на период отключений.

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