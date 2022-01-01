Около 10% жителей Прикамья продолжают работать удаленно По сравнению с разгаром пандемии доля сотрудников на удалёнке снизилась почти в четыре раза Поделиться Твитнуть

Опыт удаленной работы в последние полтора года получили 39% жителей Прикамья, 10% до сих пор продолжают большую часть времени работать дистанционно. Об этом в ходе исследования, проведённого в мае, выяснила служба исследований hh.ru.

Чаще всего на удаленной работе остаются маркетологи и ИТ-специалисты.

В ходе опроса выяснилось, что среди тех, у кого был опыт удаленной работы, 29% набрали лишний вес, причём 18% прибавили пять-семь кг, 4% — семь-десять кг, еще 4% — более десяти кг.

67% из тех, кто поправился на дистанционке, отмечают, что это произошло из-за недостатка движения.

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