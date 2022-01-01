Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета пройдёт всероссийский семинар Поделиться Твитнуть

С 17 по 19 мая в Пермском театре оперы и балета пройдёт X Всероссийский семинар «Театральный музей в современном культурном пространстве», организованный Государственным центральным театральным музеем им. А.А. Бахрушина. Участниками семинара станут представители 14 регионов России.

В программе семинара: научно-практическая конференция «Музей и театр: живая история», обсуждение проблемы сохранения театрального наследия Пермского края и вопросов, связанных с деятельностью музеев театров России. В рамках конференции состоится презентация сборника статей участников семинаров, изданного Бахрушинским музеем к юбилейному событию.

Специальными событиями семинара станут секция, посвящённая 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, а также круглый стол «Роль личности в сохранении отечественного театрального наследия». Среди докладчиков — представители театров, музеев, архивов и театральных музеев как из Пермского края, так и из крупнейших столичных театров. Так, с докладами выступят директор музея МХАТ Софья Грачёва и руководитель музея Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова Марина Назарова.

Своим опытом поделятся заведующая музеем Пермского театра оперы и балета, куратор семинара от Пермского края Людмила Ныробцева, руководитель литературно-драматургической части Березниковского драматического театра Анна Марченко, заведующая театральным музеем Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина Клавдия Савина и другие специалисты из Пермского края, а также из Новосибирска, Уфы, Казани и других российских городов.

Площадками семинара станут мемориальный музей «Дом Дягилева», музей Пермского театра оперы и балета, Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея и пермские театры — Театр-Театр, Театр кукол, ТЮЗ, театр «У Моста».

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