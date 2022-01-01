Елена Синица Кинотеатр в пермском ТЦ «iMALL Эспланада» откроется 4 июня В нём будет девять залов на 1,1 тыс. мест Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Открытие первого кинотеатра сети «Синема 5» в пермском ТЦ «iMALL Эспланада» состоится 4 июня. Техническое открытие — 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Всего в кинотеатре будут работать девять залов: два зала класса vip и семь — класса комфорт. В общей сложности они рассчитаны на 1,1 тыс. мест.

Запуск кинотеатра несколько раз переносился: открытие планировали и на март, и на апрель, и на май.

Российская сеть «Синема 5» основана в 2010 году. Объединяет 14 кинотеатров в Бузулуке, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Чебоксарах, Энгельсе.

Ранее предполагалось, что кинотеатр в ТЦ «iMALL Эспланада» будет открывать сеть «Киномакс», уже работающая в Перми.

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