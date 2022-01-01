В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Пермского района Старший лейтенант Илья Сапегин был уроженцем села Платошино Поделиться Твитнуть

Илья Сапегин

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В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Платошино Пермского района, старший лейтенант Илья Сапегин. Об этом сообщили в администрации сельского поселения.

Погиб Илья 29 апреля, когда его мотострелковый взвод, несмотря на превосходящие силы противника, в условиях миномётного огня успешно отразил нападение украинской армии.

«Приносим искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Это наша общая боль и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Илье Сапегину было 26 лет.

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