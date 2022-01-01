Елена Синица В майские праздники пермский аэропорт обслужил почти 35 тыс. пассажиров Самыми популярными международными направлениями стали Анталья, Наманган и Ош Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В майские каникулы, с 1 по 10 число, пермский аэропорт Большое Савино обслужил 34 939 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самым напряжённым днём стало 6 мая, когда аэропорт обслужил почти 4 тыс. пассажиров.

Отмечается, что самыми популярными международными направлениями стали Анталья, Наманган и Ош.

В пятёрку популярных направлений по России вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск.

Лидером по перевозке пассажиров стала авиакомпания «Победа». Услугами лоукостера за это время воспользовались 13 782 клиента. Компания осуществляет рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.