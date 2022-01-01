Мария Сыропятова Кафе у библиотеки им. Горького власти Перми выкупят за 14,6 млн рублей Размер выкупа имущества по сравнению с прежней ценой вырос Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Кафе «Марья» с земельным участком в центре Перми изымут в муниципальную собственность за 14,6 млн руб. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. В эту сумму включён и размер убытков в 2,1 млн руб. Стоимость выкупа имущества была определена по итогам судебной экспертизы.

Напомним, иск в адрес собственников недвижимости Антона и Софьи Маслёнок был направлен департаментом земельных отношений мэрии Перми в 2020 году. Тогда собственники не согласились со стоимостью выкупа, предложенной мэрией, в 10,9 млн руб. По оценке предпринимателей, размер денежного возмещения за имущество должен был составить 25,9 млн руб.

Земельный участок и здание кафе «Марья» попали под процедуру изъятия муниципальными властями в числе 60 других объектов недвижимости в центре города. Их изъятие мэрия аргументирует необходимостью улучшения условий проживания граждан и архитектурного облика Перми — за счёт освобождённых участков должна быть расширена территория общего пользования, в том числе проезжая часть, тротуары и пр.

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