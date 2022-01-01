В Пермском крае за минувшие сутки подтверждено 98 новых случаев COVID-19 Выздоровел 151 местный житель, двое скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 98 человек (накануне было 93 новых случая). Выздоровел 151 местный житель, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 417.

На сегодняшний день в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 334 пациента, 36 из них в тяжёлом состоянии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Число изолированных на дому сократилось до 578 человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.