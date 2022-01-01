В Пермском крае за минувшие сутки подтверждено 98 новых случаев COVID-19
Выздоровел 151 местный житель, двое скончались
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 98 человек (накануне было 93 новых случая). Выздоровел 151 местный житель, двое скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 417.
На сегодняшний день в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 334 пациента, 36 из них в тяжёлом состоянии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.
Число изолированных на дому сократилось до 578 человек.
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