Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 13 по 15 мая Поделиться Твитнуть

13 мая в 15:00 в Центральном выставочном зале пройдёт торжественное закрытие фестиваля творчества для людей с особенностями здоровья «Полёт без границ» (0+). Гость церемонии закрытия — актёр Антон Богданов.

Министерство культуры Пермского края

13 мая в 18:00 в Доме Смышляева пройдёт лекция Миланы Фёдоровой «Горное гнездо» (12+).

13 и 14 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета — балеты «Свадебка» и The Second Detail (12+).

14 мая в 14:00 пройдёт акция «Пермский диктант» (16+), приуроченная к 300-летию Перми. Диктант позволит участникам оценить свои знания по истории города и историческим личностям, сфере культуры и образования, а также бытовой стороне жизни пермяков. Написать диктант можно на одной из открытых площадок: Государственный архив Пермского края, Исторический парк «Россия — моя история», Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького.

14 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Камерного оркестра Пермской оперы (6+). В программе: Струнный квинтет № 2 Иоганнеса Брамса, «Ночные молитвы» Гии Канчели и «Тихая музыка» Валентина Сильвестрова.

Пермский академический театр оперы и балета

15 мая в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках выставки «Сад заблуждений» пройдёт встреча с художницей Диной Никоноровой (16+).

15 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу Жюля Массне по мотивам классической сказки «Золушка» (12+) на сцене Парижской оперы.

15 мая в 15:00 в Органном концертном зале ансамбль солистов «Хорус-Квартет» представит музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения Бременских музыкантов» (6+) по сценарию режиссёра Алексея Уланова. Прозвучат песни и стихи из мультфильмов и кинофильмов.

15 мая в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт первая игра 1/8 финала Первой лиги Международного союза КВН (16+). В Пермь приедут 26 команд — потенциальных участников игр КВН на Первом канале. В их числе — полуфиналисты Первой лиги-2021, двукратные чемпионы Пермской официальной лиги 2020/21 — команда КВН «Без вариантов» (Пермь). Ведущий игр 1/8 финала — Дмитрий Хрусталёв.

До 25 мая в киноцентре «Премьер» можно увидеть анимационный фильм «Где Анна Франк» (12+).

До 31 мая в Доме Смышляева проходит выставка графических работ Ксении Козловой «Мамино окно» (12+).

До 2 июня в Пермской Арт-резиденции можно увидеть новый фотопроект двух старейших участников фотоклуба «Пермь» (ПДНТ «Губерния») Андрея Чумакова и Александра Майорова «Дороги, встречи, впечатления» (0+). Зрители увидят уникальную фотоколлекцию из походов в горы, серию сюжетных фотографий о природе Пермского края и жителях пермской глубинки.

До 3 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка «Буква всему голова» (16+) к Дню славянской письменности и культуры.

До 5 июля в галерее частных коллекций «Уникум» проходит выставка Натальи Корчёмкиной «Не потеряй своё лицо» (0+). На ней представлена скульптура и графика — всего 25 работ художницы из коллекции Вадима Зубкова.

До 7 апреля 2023 года на сайте «Ваш досуг» можно услышать «Реквием» (16+) Моцарта под управлением Барбары Ханниган.

Ежедневно на сайте «Ваш досуг» можно увидеть оперу Филиппа Бусманса «Пиноккио» (16+) в постановке Жоэля Помра. Дирижёр — Патрик Дэвин.

Ежедневно на сайте BR-Klassik можно увидеть концерт Симфонического оркестра баварского радио и Янника Незе-Сегена (16+). Концерт записан в гамбургской Эльбской филармонии в рамках европейского турне.

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