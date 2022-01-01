Елена Синица За месяц кредитными каникулами воспользовались 497 пермских заёмщиков Сумма кредитов, по которым одобрены каникулы, составила около 215 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март 2022 года банки региона одобрили кредитные каникулы 521 жителю Пермского края. При этом воспользовались этой мерой 497 заёмщиков из Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермское отделение Банка России.

Отмечается, что общая сумма кредитов, по которым одобрили каникулы, составляет около 215 млн руб.

Как уточнили в Пермском отделении банка РФ, обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября.

Если заёмщик не будет соответствовать каким-то из требований, ему будет предложено реструктуризировать задолженность и изменить график платежей. Отмечается, что за март этой возможностью воспользовались 2,3 тыс. человек, общая сумма договоров превысила 1 млрд руб.





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