Елена Синица Из-за ремонта путей в Перми меняется расписание движения электричек Работы будут проводиться на железнодорожном участке Пермь I – Балмошная Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На следующей неделе в Перми отменят несколько электричек. У части поездов изменится маршрут следования и расписание. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермскую пригородную компанию.

Поясняется, что изменения связаны с ремонтными работами на железнодорожном перегоне Пермь I — Балмошная. Они будут проходить с 17 по 24 мая.

Так, с 21 мая отменят электрички № 6220 Пермь-II — Комарихинская и № 6219 Комарихинская — Пермь-II.

С 17 по 23 мая не будет поездов № 6135 Лёвшино — Пермь-II, № 6132 Пермь-II — Лёвшино, № 6126 Пермь-II — Лёвшино, № 6131 Лёвшино — Пермь-II, № 6130 Пермь-II — Лёвшино, № 6133 Лёвшино — Пермь- II.

На части направлений изменится маршрут следования, а также расписание. С подробностями можно ознакомиться на сайте Пермской пригородной компании.

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