Предприятия по переработке молока в Пермском крае смогут получить дополнительные субсидии Мера поддержки предназначена для комбинатов, которые наращивают объёмы производства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вводят новые субсидии для предприятий, осуществляющих переработку коровьего, козьего или овечьего молока. Об этом сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса. Воспользоваться данной мерой господдержки смогут как переработчики сырого молока собственного производства, так и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. Главное условие получения субсидии — прирост объёмов переработки молока к среднему показателю за пять лет.

Отбор предприятий на получение новой субсидии будет проводиться ежегодно. В этом году заявки на получение данной меры поддержки начнут принимать в ГКУ «Центр развития агробизнеса» уже в мае. На субсидии в 2022 году переработчикам Прикамья будет направлено 103 млн руб. (77 млн руб. — из федерального бюджета, 26 млн руб. — из краевого бюджета).

В министерстве напомнили, что это не единственная мера поддержки переработчиков молока в Прикамье. С 2020 года предприятиям этого направления предоставляют субсидии в размере 30% от затрат на создание и модернизацию объектов по производству твердых и полутвердых сыров и молока, сливок, а также сухой сыворотки. Данная мера направлена на увеличение объемов экспорта продукции глубокой переработки молока.

Благодаря ей ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ООО «МаСКо» уже реализовали пять крупных инвестпроектов. Три из них по производству твёрдых и полутвердых сыров, два — по изготовлению сухого молока. В общей сложности объёмы переработки молока в Пермском крае за последние пять лет увеличились более чем на 300 тыс. т.

Напомним, в Прикамье работают более 20 предприятий по переработке молока. Среди крупных, кроме выше названных, АО «Молкомбинат Кунгурский», ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО «ВЕМОЛ» (Верещагино). В минагро отмечают, что край обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 82%, а отдельные виды продукции (сыр, сливочное масло) экспортирует в другие регионы России и в страны ближнего зарубежья.

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