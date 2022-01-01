Запуск велопроката в Перми перенесён на 2023 год В мэрии объяснили перенос сроков необходимостью доработки проекта Поделиться Твитнуть

Власти Перми отказались от открытия в этом году в пилотном режиме городского велопроката. В мэрии изданию «Коммерсант-Прикамье» объяснили решение необходимостью доработки проекта.

Теперь запуск проката планируют на 2023 год.

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, на данный момент идёт согласование деталей проекта, разрабатывается конкурсная документация. В связи с переносом сроков запуска велопроката, мэрия Перми предложила исключить расходы на него из бюджета. Ежегодные инвестиции оценивались в 13 млн руб.

Напомним, обслуживание велопроката Перми (10 станций и 100 велосипедов) предполагалось отдать частному оператору, которого должен был определить открытый конкурс.

Известно, что замечания к проекту есть у городской прокуратуры и контрольно-счетной палаты Перми.

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