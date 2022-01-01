«Клюква» снизила ставки по ипотекам Изменения коснулись всей линейки продуктов Поделиться Твитнуть

Розничный бренд банка «Урал ФД» «Клюква» объявляет о снижении ставок на ипотеку. Изменения коснулись всей линейки продуктов. Теперь купить квартиру и расширить свою жилплощадь можно по доступной процентной ставке.





Максимальное снижение показала «Ипотека 2020 с господдержкой» * на квартиры в строящихся домах или новостройках. Процент платежа по ней на текущий день составляет 8,3% годовых при первоначальном взносе от 15%. Максимальный срок кредита до — 25 лет, сумма — до 12 млн.





«Льготная ипотека в «Клюкве» даёт возможность оформить кредит на выгодных условиях. Программа доступна для каждого вне зависимости от семейного положения или наличия детей и позволяет приобрести квартиру напрямую от застройщика в новостройке или строящемся доме», — комментирует Ольга Белебезьева, начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД».





Процентные ставки по остальным ипотечным продуктам также снизились. «Семейная ипотека» теперь доступна под 5,5%**. Минимальный первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок кредита — до 25 лет, сумма кредита — до 12 млн.





Стандартная программа кредитования на вторичном и первичном рынке составляет на данный момент 14,5% при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок кредита — до 25 лет, сумма кредита — до 14 млн.***









*При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 ставка составит от 8,3% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ.





** Процентная ставка составляет от 5,5% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни).





***При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 14,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 1% при покупке жилого дома, на 2% — при покупке нежилой недвижимости, на 3% — при отказе от личного и/или титульного страхования. Сумма кредита от 200 000 до 10 000 000 рублей (для Перми и Пермского края), от 200 000 до 14 000 000 рублей (для Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 11.05.2022 и не является публичной офертой.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.





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