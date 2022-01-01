Одной из улиц Добрянки могут присвоить имя главы ДНР Александра Захарченко
С инициативой выступила местная организации ветеранов войны в Афганистане
В Добрянке Пермского края одной из улиц города собираются присвоить имя Александра Захарченко — главы Донецкой народной республики, погибшего в результате теракта в 2018 году. Об этом сообщил глава Добрянки Константин Лызов.
Он пояснил, что инициатива принадлежит местной организации ветеранов войны в Афганистане.
«Лично мной данная инициатива одобрена. Будем обсуждать её на заседании градостроительного совета», — добавил Лызов.
Совет должен собраться уже в мае.
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