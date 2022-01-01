Одной из улиц Добрянки могут присвоить имя главы ДНР Александра Захарченко С инициативой выступила местная организации ветеранов войны в Афганистане Поделиться Твитнуть

Александр Захарченко / фото: телеграм-канал главы Добрянки

В Добрянке Пермского края одной из улиц города собираются присвоить имя Александра Захарченко — главы Донецкой народной республики, погибшего в результате теракта в 2018 году. Об этом сообщил глава Добрянки Константин Лызов.

Он пояснил, что инициатива принадлежит местной организации ветеранов войны в Афганистане.

«Лично мной данная инициатива одобрена. Будем обсуждать её на заседании градостроительного совета», — добавил Лызов.

Совет должен собраться уже в мае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.