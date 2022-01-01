В Перми в Разгуляе сгорел двухэтажный дом Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

в Разгуляе загорелся дом №12 на ул. Парковой

Константин Долгановский

В четверг, 12 мая, в Разгуляе загорелся дом №12 на ул. Парковой. Сообщение о пожаре поступило в 14.20. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По прибытии первых подразделений выяснилось, что происходит горение двухэтажного деревянного нежилого дома. Предварительная площадь пожара — 64 кв. м. Погибших, пострадавших, а также угрозы распространения пламени на другие здания нет.

На месте работают семь единиц техники и 26 человек личного состава. В 14.34 пожар был локализован.

в Разгуляе загорелся дом №12 на ул. Парковой

Константин Долгановский

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