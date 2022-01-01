В Пермском крае на следующей неделе запретят продажу алкоголя Ограничения вводятся из-за проведения последних звонков в школах Поделиться Твитнуть

Фото http://bugnark.ru

В Пермском крае 18 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения вводятся в связи с проведениям в школах праздников последних звонков. Данная норма действует в регионе с 2012 года по постановлению правительства Пермского края № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции».

Нарушителям грозят штрафы: должностным лицам на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. руб, юридическим — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Всего в мае будет четыре дня, когда продажа в розницу алкогольной продукции запрещается. Это 1, 9, 18 и 28 мая. В последнюю дату в России отмечается День Пограничника.

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