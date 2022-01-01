В Пермском крае за сутки коронавирус подтверждён у 93 местных жителей Выздоровели 157 человек, скончавшихся нет Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 93 новых случая COVID-19. Заболели три ребенка и 30 жителей 60 лет и старше. Выздоровели 157 человек, скончавшихся нет.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 319.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 327 пациентов, 39 из них в тяжёлом состоянии, десять подключены к аппаратам ИВЛ.

Число изолированных на дому сократилось до 637 человек.

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