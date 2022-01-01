О доходах за год отчитались судьи Арбитражного суда Пермского края Самый богатый судья заработал 9,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судьи Арбитражного суда Пермского края отчитались о доходах за 2021 год и своём имуществе. Документ размещён на сайте суда.

Самый большой заработок — 9,2 млн руб. в год — у заместителя председателя Елены Кульбаковой. На втором месте по доходам — судья Елена Завадская — 7,9 млн руб. Замыкает тройку судья Екатерина Копанева (7,2 млн руб.).

Годовой доход председателя Арбитражного суда Пермского края Татьяны Мещеряковой составил 4,8 млн руб.

Большинство судей за 2021 год заработали от 2 до 3 млн руб.

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