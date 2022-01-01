Пермяков пригласили на тест-драйв электромобилей В технопарке Morion Digital 14 мая пройдёт Electric Vehicle Weekend Поделиться Твитнуть

В субботу, 14 мая, в Перми на территории технопарка Morion Digital (ш. Космонавтов, 111) состоится мероприятие Electric Vehicle Weekend (0+), посвящённое развитию электротранспорта, экологии, устойчивому развитию и технологиям.

Гости смогут узнать всё об электромобилях. В программе тест-драйв популярных марок таких машин, выставка зарядных станций, обсуждение интересующих вопросов с экспертами, общение с представителями клуба EV_Perm.

В деловой части программы можно получить ответы на базовые вопросы об электротранспорте: как обслуживать, где заряжать, в каких случаях рационально его использовать.

С 11.00 до 12.30 состоится панельная дискуссия «Будущее пермского транспорта: электричество или топливо?». Будут обсуждаться существующий электротранспорт, правовые особенности отрасли, перспективы производства в России и развитие инфраструктуры.

С 12.30 до 13.30 пройдёт круглый стол «Электромобили и бизнес-процессы». Представители бизнеса поделятся удачным опытом использования электротранспорта.

С 14.00 до 15.00 запланирован круглый стол «Зарядная инфраструктура». На данной площадке встретятся производители зарядных станций, энергетики и активисты, которые обсудят возможные способы сотрудничества.

Ещё одно обсуждение, посвящённое будущему электротранспорта, состоится с 15.30 до 16.30.

В течение всего дня также будет идти детская анимационная программа, конкурс косплея, мастер-классы и так далее.

Подробности и билеты: ЗДЕСЬ.

Мероприятие, призванное поближе познакомить посетителей с идеей экологического будущего, проводится в Перми второй год подряд.

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