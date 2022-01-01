В Перми начинается строительство лечебного корпуса краевой инфекционной больницы Это второй этап возведения медучреждения Поделиться Твитнуть

Макет новой инфекционной больницы в Перми

В управлении капстроительства Пермского края получили разрешение на реализацию второго этапа возведения инфекционной больницы в микрорайоне Нагорный, об этом сообщили в минстрое Прикамья. Речь идёт о строительстве лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением.

Подрядная организация ООО «ЖБК-Строй» (Пермь) уже приступила к разработке котлована. На май также запланировано устройство свайного поля.

Напомним, работы на стройплощадке начаты в феврале. В рамках первого этапа возводится административный корпус. В настоящее время монтируется каркас здания на уровне третьего этажа.

Добавим, что новая больница возводится по адресу ул. Леонова, 84, на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м. Мощность больницы рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. На реализацию проекта Пермскому краю правительство РФ выделило софинансирование в размере 1 млрд руб.





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