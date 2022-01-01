На «Азоте» отметили День Победы Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись тематические мероприятия в честь Дня Победы.





Накануне праздника азотчики традиционно приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители Совета активной молодёжи предприятия «Лига лидеров» раздали на проходных завода и на торжественном митинге около 3 тыс. символических лент. Также волонтёры-азотчики в рамках марафона добрых дел «уДОБРяй», приуроченного к юбилею предприятия и Дню Победы, помогли ветеранам по хозяйству, на приусадебных участках, прибрали в домах, вымыли окна.





Депутаты Березниковской городской думы и сотрудники «Азота» поздравили ветеранов войны, блокадников, узников концлагерей и тружеников тыла, проживающих в их округах. Около 80 человек до конца мая получат памятные подарки.





Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Березниковской городской думы:





— День Победы — праздник, который объединяет всех. Молодёжь и старшее поколение азотчиков помогает ветеранам. Встречи с ними — это возможность пообщаться, отдать дань уважения и сохранить в памяти события военных лет. Мы благодарим ветеранов войны и тех, кто внёс свой вклад в дело защиты Родины, работая в тылу.





6 мая у Мемориала погибшим азотчикам традиционно состоялся митинг, на котором память заводчан, не вернувшихся с полей Великой Отечественной, почтили ветераны труда, работники филиала «Азот», представители городской администрации и военного комиссариата. В прошлом году Мемориал был полностью реконструирован. В результате поисковой работы на плиты занесены фамилии еще 12 человек, погибших на фронте. Теперь их общее число — 275.

После митинга в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» прошёл традиционный «Огонёк» для ветеранов. На торжественном мероприятии присутствовали руководители филиала.





9 мая сотрудники филиала «Азот» присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Они пронесли в общей колонне по улицам Березников портреты азотчиков-участников Великой Отечественной войны. Далее, около ДК им. Ленина КСЦ «Азот», прошло праздничное мероприятие для горожан «Этот день Победы!». Гости могли пройти полосу препятствий, на выставке оружия узнать об устройстве автомата, проверить меткость в пейнтбольном тире, на мастер-классе изготовить бутоньерку или значок и сфотографироваться в тематической фотозоне.





Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:





— День Победы — особая дата. Около 2 тыс. азотчиков ушли на фронт. Все, кто остался на заводе, считали своим долгом работать с максимальной отдачей, ударной работой в тылу вносить вклад в победу. Их великий подвиг подарил нам возможность спокойно жить и работать на родной земле. Среди работников завода — три Героя Советского Союза, их подвигами гордится вся страна. Важно, чтобы всё это не забывалось и передавалось из поколения в поколение.





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