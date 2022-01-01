За два месяца численность населения Прикамья уменьшилась на 4 тыс. человек Растёт число умерших и уехавших жителей края Поделиться Твитнуть

За январь-февраль 2022 года в Пермском крае родилось 3,7 тыс. человек, а скончалось 6,9 тыс. Естественная убыль населения превысила 3,2 тыс. жителей. Кроме того, миграционная ситуация в регионе за первые два месяца года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших на 876 человек. Данные опубликовал Пермьстат.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся немного снизилось, а число умерших выросло на 280 человек. На 160 жителей увеличился и миграционный отток.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства Московскую область, туда уехало 96 человек, Краснодарский край (94 человека), Свердловскую область (73), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (63 и 57).

Отрицательное сальдо миграции сложилось как со странами СНГ, так и в целом с государствами дальнего зарубежья. Наиболее ощутимый миграционный отток населения из Пермского края отмечен в Киргизию, Грузию и Индию.

Напомним, по данным на 1 января 2022 года численность населения Прикамья составляла 2,556 млн человек.

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