В «Пермэнергосбыте» незаконно требовали оплачивать счета за электричество заранее Пермское УФАС выдало предприятию предупреждение Поделиться Твитнуть

В Пермском УФАС России рассмотрели несколько жалоб на ПАО «Пермэнергосбыт». В них сообщалось, что организация навязывает потребителям условия оплаты услуг, не предусмотренные договором энергоснабжения, и угрожает ограничить режим потребления электроэнергии. Речь идёт о так называемых «промежуточных платежах» за электроэнергию за текущий месяц.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях ресурсоснабжающей компании признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало ПАО «Пермэнергосбыт» предупреждение с требованием прекратить нарушения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, энергоснабжающая организация уже сообщила в УФАС о выполнении требований антимонопольного ведомства и пообещала впредь не допускать подобных ситуаций.

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