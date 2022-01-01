Открытые возможности нового времени: форум «Дни пермского бизнеса» пройдёт 25 и 26 мая Поделиться Твитнуть

Дни пермского бизнеса

Объявлены даты проведения ежегодного форума предпринимателей «Дни пермского бизнеса» — главное деловое событие года пройдет 25 и 26 мая на площадке PermExpo (ш. Космонавтов, 59). Для желающих посетить мероприятие удалённо будет доступна онлайн-трансляция всех событий.

Более 20 актуальных и «горячих» тем, 80 спикеров-экспертов и 72 часа уникальных полезных знаний: «Дни пермского бизнеса» — это форум-интенсив, направленный на развитие предпринимательских компетенций, поддержку и стимулирование предпринимательской активности малого и среднего бизнеса на территории Перми и Пермского края. Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как бизнесу реагировать на меняющиеся экономические условия? Где искать инвестиции? Стоит ли осваивать новые направления для экспорта? С чего начать выход на маркетплейсы? На эти и многие другие вопросы бизнес-сообщество и практикующие эксперты ответят в рамках деловой программы форума.

Дни пермского бизнеса

Среди ключевых тем форума: сессия «Пермь-300», E-commerce, социальное предпринимательство, креативная экономика, экспорт, инвестиции, промкооперация. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 3 тыс. представителей бизнес-сообщества Пермского края.

В рамках «Дней пермского бизнеса» также будет активно работать зона ЭКСПО — более 50 компаний-экспонентов поделятся успешными кейсами работы, обсудят, чем они могут быть полезны друг другу и другим бизнес-структурам.

«Дни пермского бизнеса» станут площадкой для активного общения и бизнес-партнёрства, а также обсуждения будущих проектов, поиска заказчиков и партнёров.

Дни пермского бизнеса

Также в течение 2 дней будет работать объединённый стенд инфраструктуры поддержки бизнеса. Представители более 20 организаций окажут предпринимателям всестороннюю консультационную поддержку по различным направлениям прямо на площадке форума. Участие во всех мероприятиях форума — бесплатное.

Подробная информация на сайте msppk.ru.

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