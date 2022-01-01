Елена Синица
Краевое УФССП оштрафовало религиозную организацию за невыплату зарплаты сотрудникам
Организация задолжала порядка 300 тыс. рублей
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Православный приход храма во имя святой великомученицы Екатерины оштрафовали на сумму более 35 тыс. руб. за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.
Поясняется, религиозная организация не выплатила своим четырём сотрудникам зарплату на общую сумму порядка 300 тыс. руб. Тогда граждане обратились в суд для защиты своих прав.
Суд постановил выплатить пострадавшим не только задолженность по зарплате, но также компенсировать неиспользованный отпуск, моральный вред и задержку обязательных выплат.
Исполнительные документы поступили в краснокамское отделение УФССП. Приставы уведомили организацию о наложении штрафных санкций в случае неисполнения решения суда. Однако добровольной выплаты не произошло.
Тогда в отношении религиозной организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 35 тыс. руб. Тем не менее, после этого выплаты сотрудникам также не поступили.
Из-за этого судебные приставы взыскали денежные средства с расчётного счёта организации-должника. В результате списания всей суммы долга со счёта законные права граждан были восстановлены.
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