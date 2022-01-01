В аптеке пермского аэропорта продавались просроченные лекарства А также препараты, запрещённые к реализации через аптечную сеть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аптечном пункте аэропорта Большое Савино продавались лекарства с истекшим сроком годности, а также реализовывались запрещённые к продаже препараты, предназначенные для использования только в стационарах. Нарушения выявлены сотрудниками Пермской транспортной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, генеральному директору было внесено представление. В результате нарушения устранили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению транспортного прокурора Арбитражный суд Пермского края оштрафовал юридическое лицо.

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