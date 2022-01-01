Мария Сыропятова На ул. Карпинского в Перми появится новый светофор Работы должны быть выполнены до конца июля 2022 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На перекрёстке улиц Карпинского и Формовщиков установят новый светофор. Конкурс об этом появился на портале госзакупок.

«Жители неоднократно обращались в администрацию Перми с просьбой установить светофор на этом аварийно опасном участке», — пояснили причину установки нового светофора в Пермской дирекции дорожного движения, уточнив, что ранее на этом участке подобный объект установлен не был.

Потенциальный подрядчик должен разработать рабочую документацию, схему организации дорожного движения в месте выполнения работ и провести работы по установке светофора.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 2,5 млн руб. Заявки принимаются до 18 мая 2022 года.

Работы должны быть завершены к 31 июля 2022 года.





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