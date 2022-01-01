Олеся Максименко За учебный год Роспотребнадзор проверил 434 оператора питания школ Пермского края Общая сумма штрафов составила почти 5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в течение 2021/22 учебного года проверило 434 оператора питания общеобразовательных учреждений региона и качество поставляемых в школы продуктов у 116 поставщиков.

Готовые блюда в лаборатории исследовали на микробиологические и санитарно-химические показатели, содержание витаминов и микроэлементов в блюдах и продуктах. Также определяли энергетическую и пищевую ценность рациона, исследовали овощи на нитраты и пестициды, измеряли температуру блюд на линии раздачи и на столе у школьника.

В ходе проверок были выявлены нарушения, наиболее частыми стали нарушения правил мытья посуды, обработки инвентаря, уборки помещений пищеблока, использование столовой посуды со сколами, отсутствие маркировки инвентаря. Также в число замечаний вошли несвоевременное и неполное заполнение документаций на пищеблоках и невключение в меню кисломолочных продуктов.

По данным на 10 мая, по результатам проверок было составлено 302 протокола об административных правонарушениях в отношении операторов питания в школах края и 131 протокол в отношении поставщиков. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 млн руб.

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