Олеся Максименко В шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 130 тыс. жителей Прикамья В Перми к колонне присоединились 46,5 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Пермском крае в десятый раз состоялась акция «Бессмертный полк». Впервые с начала пандемии она прошла в традиционном формате.

По данным администрации губернатора Пермского края, в целом по региону к шествию присоединились 132,5 тыс. жителей.

В том числе 46,5 тыс. человек прошли по Комсомольскому проспекту и ул. Ленина в краевой столице.

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