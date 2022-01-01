Олеся Максименко За сутки коронавирус выявлен в 26 муниципалитетах Пермского края В столице региона 36 заболевших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 26 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми и Краснокамском округе — 36 и 12 соответственно. Шесть случаев COVID-19 диагностировано в Пермском районе, по пять — в Ординском и Очёрском округах, по четыре — в Ильинском, Кунгурском и Нытвенском.

По трое заразившихся — в Берёзовском, Добрянском, Октябрьском и Чусовском округах, по двое — в Чайковском, Бардымском, Верещагинском, Куединском, Оханском и Чернушинском округах.

В восьми муниципалитетах выявлено по одному случаю инфицирования. Это Березники, Губаха, Карагайский, Красновишерский, Сивинский, Соликамский, Суксунский и Уинский округа.

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