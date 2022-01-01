Цементовоз из Перми вылетел перевернулся на трассе в Татарстане
Водителя госпитализировали с травмами позвоночника
Поделиться
Твитнуть
На трассе в Татарстане цементовоз «Мерседес» с номерами Пермского края вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла около железнодорожного переезда в Ютазинском районе республики, сообщает kazanfirst.ru.
По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением.
Шофёра госпитализировали с травмами позвоночника.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть