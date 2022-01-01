Цементовоз из Перми вылетел перевернулся на трассе в Татарстане Водителя госпитализировали с травмами позвоночника Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

На трассе в Татарстане цементовоз «Мерседес» с номерами Пермского края вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла около железнодорожного переезда в Ютазинском районе республики, сообщает kazanfirst.ru.

По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением.

Шофёра госпитализировали с травмами позвоночника.





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