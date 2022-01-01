За сутки в Пермском крае произошло два лесных пожара Вероятность возникновения новых очагов сохраняется Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе произошло 39 пожаров, в том числе 16 ландшафтных и два лесных.

Распространению огня способствует ветреная и сухая погода.

Кроме того, за сутки зарегистрировано одно происшествие на водных объектах, в ликвидации последствий ДТП спасатели помогали четыре раза.

Во вторник, 10 мая, в реках бассейна Вишеры и горно-восточных районов ожидается интенсивный паводок с выходом воды на пойму. Существует вероятность возникновения происшествий на туристических маршрутах.

В регионе также сохраняется вероятность возникновения очагов ландшафтных пожаров. При обнаружении возгорания следует сообщить об этом по телефонам 112 или 101.

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