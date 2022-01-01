Управляющая ТРК «Семья» компания нарастила прибыль на 50% Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

АО «Пермский облунивермаг» (управляет ТРК «Семья») отчиталось о финансовых результатах за 2021 год.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 980,2 млн руб., (+ 21,2% к показателю 2020 года). Чистая прибыль АО «Пермского облунивермага» выросла до 390,2 млн руб. (+52,6%).

ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) построен 17 лет назад, является одним из крупнейших торговых центров Перми (площадь более 82 тыс. кв. м).

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