Президент подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих-участников спецоперации на Украине Дети погибших военных и полицейских смогут поступить в вузы без экзаменов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 9 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ устанавливает 10-процентную квоту на бюджетные места в вузах для детей военнослужащих, сотрудников полиции и других федеральных органов, участвовавших в спецопепрации на Украине. В пределах спецквоты на обучение будут принимать абитуриентов на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно. При этом приём детей военнослужащих, погибших или получивших увечье, будет осуществляется без экзаменов, за исключением дополнительных экзаменов творческой и (или) профнаправленности.

В течение месяца в вузы направят соответствующие методические рекомендации по организации приема таких абитуриентов.

Кроме того, региональным властям рекомендовано предоставить за счет местных бюджетов другие меры поддержки детям военнослужащих, сотрудников МВД и других федеральных ведомств, участвующим или участвовавшим в специперации на Украине

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