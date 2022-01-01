Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили в первом полуфинальном матче плей-офф На своей площадке пермские гандболисты проиграли ЦСКА Поделиться Твитнуть

Гандболисты «Пермских медведей» в первом матче полуфинала чемпионата России по гандболу среди мужских команд уступили столичным армейцам с разницей в шесть голов. Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась победой гостей со счетом 35:21.

Юрий Семёнов стал самым результативным в составах обеих команд, забив 8 мячей.

Ответный полуфинальный матч соперники проведут в Москве 14 мая. (0+)





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