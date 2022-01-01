Неизвестные взломали сервера российских ТВ-провайдеров и изменили названия передач В их описании появились обвинения в адрес россиян «за кровь тысяч украинцев» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В День Победы, 9 мая, жители Пермского края увидели, что вместо названий транслируемых телепередач центральных каналов на экранах появились надписи с обвинениями в адрес россиян «за кровь тысяч украинцев».

Как сообщают СМИ, то же происходит и в других российских регионах. Журналисты сообщают о взломе серверов ТВ-провайдеров.

Официальных комментариев от компаний пока не поступало.

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