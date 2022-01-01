Елена Синица В Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело ещё 150 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 120 новых случаев COVID-19. В том числе семь из них диагностировано у детей в возрасте до 17 лет включительно. Кроме того, среди заражённых 56 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 37 пациента. Из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровело 150 человек, умер один.





На утро 8 мая в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 460 726 человек. При этом 1 392 210 человек завершили курс вакцинации.

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