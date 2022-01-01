Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Перми Константину Баракину было 20 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний военнослужащий из Перми Константин Баракин. Об этом сообщается в социальных сетях пермской школы №153, выпускником которой был Константин Баракин.

Уточняется, что военнослужащий погиб 3 мая. Педагогический коллектив и администрация школы выразили соболезнования родным и близким Константина.





О смерти Константина Баракина в социальных сетях также сообщили его родители. О дате прощания с погибшим сообщат дополнительно.

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