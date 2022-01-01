Елена Синица Городские власти рассказали о мерах безопасности в День Победы За общественным порядком в День Победы будут следить 1,2 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в День Победы поддерживать общественный порядок будут порядка 1,2 тыс. человек. В их числе правоохранительные органы, курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, частные охранные организации, волонтёры и народные дружинники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также сообщается, что на эспланаде и набережной разместят стационарные металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади и металлические ограждения.

Кроме этого, на время Парада Победы на Октябрьскую площадь можно будет пройти через входные группы, оборудованные металлодетекторами. Попасть на мероприятие можно будет с улиц Екатерининской, Луначарского, Пушкина и Краснова.





Правила для прохода на мероприятия разместят на информационных табличках возле входов. В частности, категорически запрещено проносить оружие, алкоголь, наркотические и психоактивные вещества, любые напитки в стеклянной таре.





Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не будут допущены граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.





Уточняется, что с собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты, так как в регионе продолжает действовать масочный режим.





Бригады скорой помощи и экипажи Пермской городской службы спасения будут дежурить в местах проведения общегородских мероприятий.

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