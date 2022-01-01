Елена Синица Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 территориях региона Всего с начала пандемии в Пермском крае подтверждено 367 793 случая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 территориях региона.

Так, в Перми выявлено 74 случая заражения, в Добрянском ГО — 14, в Красновишерском ГО — семь, в Кунгурском МО — четыре. По три заболевших в Соликамском и Чусовском ГО, Пермском МР, Кочевском и Ординском МО.





В Кудымкарском и Юрлинском МО заразилось два человека. В Березниках, Юсьвинском МО, Лысьвенском ГО и Берёзовском МО заболело по одному жителю.





Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 367 793 случая заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.