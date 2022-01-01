Олеся Максименко Пермякам рекомендуют воздержаться от употребления воды из родников В период паводка в них массово поступают загрязняющие вещества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает жителям о том, что пить воду из родников, расположенных на территории столицы региона, небезопасно.

В частности, в период паводка вместе с талыми водами в источники попадают загрязняющие вещества и возбудители инфекционных заболеваний. Кроме того, нет ответственных за содержание родников, их обустройство и организацию лабораторного контроля воды. Нет и информации о зоне питания источников и объектах, которые расположены на водосборной площади и могут являться источниками химического и микробиологического загрязнения воды.

Также не рекомендуется использовать воду из родников в бытовых целях, в том числе для мытья рук, фруктов и овощей.

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