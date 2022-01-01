Олеся Максименко В Перми прошла репетиция Парада Победы В этом году торжественное мероприятие состоится в обычном формате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 7 мая, в краевой столице состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади.

В этом году Парад Победы пройдёт в традиционном, «доковидном» формате. В нём будут задействованы 20 «коробок» военнослужащих, представителей силовых структур и образовательных учреждений, духовой оркестр и рота барабанщиков.

Кроме того, будет привлечено 30 единиц военной техники — самое большое количество за всю историю проведения Парадов Победы в Перми. Над площадью запланирован пролёт самолётов.

Добавим, тожественное прохождение войск по Октябрьской площади в Перми начнётся в 10:00 9 мая.

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