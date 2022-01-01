Олеся Максименко
В Пермском крае резко возросла клещевая активность
От укусов насекомых пострадали 717 человек
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае наблюдается подъём клещевой активности. От укусов насекомых уже пострадали 717 человек, в том числе 144 ребёнка.
В результате лабораторных исследований клещевой вирусный энцефалит был обнаружен у 1,1% снятых с пострадавших насекомых, иксодовый клещевой боллелиоз — у 33,3%, моноцитарный эрлихиоз человека — у 1,1% клещей.
В целом это соответствует среднемноголетним данным.
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