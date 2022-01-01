Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлены 122 новых заражённых коронавирусом Более половины заболевших — люди старше 60 лет Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 122 новых случая заболевания коронавирусом.

Более половины заразившихся (62 человека) — граждане старше 60 лет. Также в числе заболевших четверо детей в возрасте до 17 лет.

За сутки от болезни оправились 176 жителей региона, умерших нет.

В стационарах Прикамья в тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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