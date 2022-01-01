Олеся Максименко В День Победы в Перми изменится движение общественного транспорта Часть улиц города закроют на время проведения праздничных мероприятий Поделиться Твитнуть

В течение всего дня 9 мая в разное время будут перекрыты разные участки улиц Перми, сообщает городской департамент транспорта.

С 05:00 до 16:00 будет перекрыт участок Комсомольского проспекта от ул. Революции до ул. Монастырская.

— автобусы №1, 19, 45, 59 и 74 будут следовать в объезд по ул. Революции;

— автобусы №4, 32, 30, 55 и 77 — по улицам Революции, Сибирской и Пушкина;

— автобусы №3 и №51 — в объезд по улицам Сибирской и Революции.

В это же время из-за перекрытия ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова:

— автобусы №7 и №41 будут следовать до остановочного пункта «улица Попова» по ул. Петропавловская;

— автобусы №33 и №60 в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, через площадь ЦКР и ул. Революции. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться также на остановочном пункте «Автовокзал (на площади ЦКР)». В обратном направлении через ул. Екатерининская;

— автобусы №15, 20, 53, 3т, 7т и 10т в направлении от Коммунального моста будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и далее по маршрутам следования. В обратном направлении — по улицам,Екатерининской, Борчанинова и Петропавловской.

— автобусы №14, 50, 67 и 68 будут совершать объезд по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции. После 16:00 автобусы будут следовать по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова. В обратном направлении — по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина.

С 05:00 до 23:00 автобусные маршруты №6, 35, 46 и 49 в направлении станции «Пермь-2» будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова. В обратном направлении по улицам Петропавловской и Попова.

Маршрут №10 в направлении Пермского политеха будет укорочен до остановки «Универсам». Автобус будет проходить по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова. В обратном направлении — по ул. Екатерининская.

В Мотовилихинском районе с 11:00 до 16:00 запланированы следующие изменения:

— автобусы №16, 36, 69 и 70 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования;

— автобусы №18, 24, 32, 38, 77 и 78 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Работницы, Уральской и далее по маршрутам следования;

— автобус №26 в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам КИМ, Ивановской, Якова Свердлова и далее по маршруту следования.

Трамвайные маршруты с 05:00 до 16:00 будут следовать в объезд по улицам Максима Горького, Революции и Пушкина. С 10:00 до 15:00 при закрытии улицы Борчанинова будет прекращено движение трамваев на станцию «Пермь-2» и по ул. Борчанинова.

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