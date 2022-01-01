Лукойловцы поздравляют ветеранов войны и тружеников тыла Прикамья «Гордимся вами и благодарим!» — ежегодная традиционная благотворительная акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

В рамках «Марафона добрых дел» с 2002 года нефтяники традиционно проводят акцию «Гордимся вами и благодарим!». Вместе с вручением подарков организуются концерты и поздравления для ветеранов руководителями предприятий, представителями профсоюза и советов молодых специалистов.

В этом году Компания «ЛУКОЙЛ» подготовила около 2 тысяч подарочных наборов. Это традиционно большие продуктовые корзины, которые вручат лукойловцы ветеранам войны, труженикам тыла и вдовам погибших в Великой Отечественной войне из 27 муниципальных образований Пермского края. Все наборы доставляются адресатам накануне Дня Победы. В этом нефтяникам помогают сотрудники местных администраций и волонтёры.

Также в честь 77-й годовщины Великой Победы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» решил существенно увеличить ряд выплат к этому празднику для пенсионеров, ранее работавших в нефтедобыче. Их получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла. Кроме этого, для всех вышеперечисленных категорий предприятие в несколько раз повысило ежеквартальную материальную помощь на приобретение медикаментов.

«День Великой Победы стал олицетворением силы и единства нашего народа, нашей страны. Мы с благодарностью вспоминаем защитников Родины, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, образцом мужества и стойкости!» — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

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